José Luis Ábalos llega al Supremo en una anterior comparecencia Europa Press

Ábalos pide un abogado de oficio para comparecer mañana ante el Supremo

Tras romper con su anterior letrado, asegura que su voluntad es acudir a la llamada del juez para aclarar el origen de las grandes cantidades en metálico que movía

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 14 de octubre 2025, 12:33

Comenta

José Luis Ábalos asegura no pretende postergar su interrogatorio y que su voluntad es comparecer este miércoles ante el Supremo después de haber roto en ... las últimas horas con su anterior letrado, José Ánibal Álvarez. El exministro ha anunciado este martes a través de la red social X, antes Twitter, que ha pedido al alto tribunal que le ponga un abogado de oficio para no fallar a la cita con el magistrado Leopoldo Puente, quien le ha llamado a interrogar para aclarar las abundantes cantidades de dinero en metálico y de origen desconocido que supuestamente manejaba, según ha revelado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su último informe sobre el patrimonio del todavía diputado.

