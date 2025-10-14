El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Begoña Gómez, en el Congreso, y Antonio Camacho, su abogado EP

El abogado de Begoña Gómez ante el juez: «Desde que desapareció la Inquisición nunca ha habido una investigación de este tenor»

Camacho en la última vista acusó a Peinado de orquestar una «investigación universal» contra la imputada por el mero hecho de que «su marido es el presidente del Gobierno»

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 14 de octubre 2025, 17:36

Comenta

Palabras gruesas hasta el punto de comparar implícitamente al juez Juan Carlos Peinado, en su propia cara, con el mismísimo Tomás de Torquemada, el primer ... inquisidor general de España. El pasado 6 de octubre en los juzgados de Plaza de Castilla, durante la vista oral en la que el magistrado comunicó su intención de enjuiciar a Begoña Gómez ante un jurado por cuatro delitos, el abogado de la imputada llevó hasta el extremo su alegato, según atestigua la transcripción de que aquella vista a la que ha tenido acceso este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Alvia Santander-Madrid parado por un atropello mortal cerca de Valladolid reanuda la marcha
  2. 2

    Sorprendidos cuando se llevaban el cableado del alumbrado público en sendas operaciones en Cartes y Meruelo
  3. 3

    Un nuevo estadio para un nuevo Sardinero
  4. 4

    La Audiencia devuelve al Juzgado el caso de la sumisión química en Santander por un defecto de forma
  5. 5

    La indemnización a Nocanor compromete el futuro económico del Ayuntamiento de Noja
  6. 6

    Cantabria llora el fallecimiento de José Miguel Guerra, figura clave de la cultura montañesa
  7. 7

    Gema Igual: «Es un proyecto unilateral del Racing»
  8. 8 Un accidente de moto en la Avenida de Parayas atasca la entrada a Santander
  9. 9

    La Reserva mantiene el ritmo de capturas
  10. 10

    David Göttler: «Puedes encontrar tu Everest en los Pirineos o en Picos de Europa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El abogado de Begoña Gómez ante el juez: «Desde que desapareció la Inquisición nunca ha habido una investigación de este tenor»

El abogado de Begoña Gómez ante el juez: «Desde que desapareció la Inquisición nunca ha habido una investigación de este tenor»