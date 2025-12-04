El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis Ábalos el pasado 27 de noviembre llega al Supremo antes de ser enviado a prisión Efe

Ábalos recurre su prisión con la tesis de que se viola el derecho de los ciudadanos que le votaron

El exministro también alega la ausencia de riesgo de fuga, la falta de indicios y el recurso a la cárcel para forzarle a un pacto

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:08

Comenta

«Seguiré luchando no solo por mis derechos, sino en defensa de los derechos ganados para todos y todas en nuestra democracia». José Luis Ábalos ... tira de épica y de victimismo desde la cárcel de Soto del Real. En su último mensaje distribuido por la cuenta en X «En nombre de Ábalos», gestionada por su entorno (ya que el todavía diputado no tiene internet en la prisión de la sierra madrileña), el exministro ha anunciado que su abogado, el exfiscal Carlos Bautista, ha presentado un recurso de apelación contra el auto del juez del Supremo Leopoldo Puente del pasado del pasado 27 de noviembre en el que se ordenaba su ingreso prisión provisional y sin fianza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un ciclista al ser arrollado por un tren en Boo de Guarnizo
  2. 2

    Roban 250 focos que se habían retirado de los túneles de la A-67
  3. 3

    Los alcaldes, contrarios a un tren a Bilbao que afecta a viviendas, infraestructuras y patrimonio
  4. 4

    Daniel, un piragüista de Campoo de Yuso que «murió haciendo lo que más le gustaba»
  5. 5

    La calle Ataúlfo Argenta de Santander vuelve a cerrarse al tráfico por un derrumbe del alcantarillado
  6. 6

    La Fiscalía pide 148 años de cárcel para el monitor que grabó a chicas en un vestuario de Villaescusa
  7. 7

    El coronel Jorge Bodelón será el nuevo jefe de la Guardia Civil en Cantabria
  8. 8 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  9. 9

    Los carteros no quieren ir en patinete
  10. 10

    La Policía halla indicios de que el incendio del garaje de El Alisal fue provocado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Ábalos recurre su prisión con la tesis de que se viola el derecho de los ciudadanos que le votaron

Ábalos recurre su prisión con la tesis de que se viola el derecho de los ciudadanos que le votaron