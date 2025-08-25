El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La alcaldesa de Fernán Caballero (Ciudad Real), Beatriz Dorado. PP

Una alcaldesa de Ciudad Real denuncia amenazas para forzar su dimisión

La edil del PP asegura que no se marchará pese a los chantajes

J.M.L.

Ciudad Real

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:54

La alcaldesa de Fernán Caballero (Ciudad Real), Beatriz Dorado, del PP, denunció este lunes públicamente una amenaza que sufrió el pasado 31 de julio con ... el fin de provocar su dimisión.

