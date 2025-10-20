El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La actual vivienda de José Luis Ábalos, vandalizada. Efe

Aldama acusa a Ábalos ante el Supremo de pagar 20.000 euros en negro para comprar su actual residencia

El conseguidor aporta al tribunal un documento redactado por su secretaria para tratar de probar que se varió el contrato de compraventa tras el supuesto abono en B

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 20 de octubre 2025, 21:41

Víctor de Aldama acusa ante el Tribunal Supremo a José Luis Ábalos de haber usado 20.000 euros de dinero negro para comprar un local ... el 23 de marzo de 2020 en Valencia, en plena pandemia. Un dinero en B supuestamente -siempre según De Aldama- procedente de las comisiones que el exministro ya habría supuestamente cobrado por entonces.

