Archivan la causa a Koldo García por presunta violencia de género contra su exmujer

Un juzgado de la localidad alicantina de Benidorm ha decretado el archivo de la causa abierta a Koldo García, quien fuera asesor del exministro de ... Transportes José Luis Ábalos, por un delito de violencia de género contra su expareja Patricia Uriz. En un auto, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número uno no ve indicios de que García pudo cometer un delito leve de vejaciones injustas o injurias contra su exmujer. Además, ninguno de los dos han sido llamados a declarar por este asunto.

El juzgado abrió las diligencias el pasado 9 de mayo, después de que en marzo el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga la parte del 'caso Koldo' que no afecta a los aforados, decidiera abrir una pieza separada y enviar documentación a los juzgados de Benidorm para que valoraran si podía existir un caso de violencia de género.

La decisión de Moreno llegó después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le remitiera un atestado informando de ese posible caso de violencia de género. La defensa de Koldo interesó al juzgado una copia de todos los dispositivos que se le incautaron en la entrada y registro de 2024 al entender que era fundamental para poder defenderse e instruirse ante la pieza separada por un presunto delito de violencia de género contra su expareja y que, en todo caso, ya entonces negó en un comunicado que se hubiera producido.

Lamentó además que de ese informe de la UCO «nunca» se dio traslado a las partes «pese a haberse solicitado», y recalcaba que pese a que del mismo solo tienen conocimiento el instructor y la propia unidad, los medios de comunicación ya se hacían eco del mismo «y de unas supuestas diligencias de las que tampoco se tiene conocimiento por parte de esta representación procesal».

Tras negar que los hechos fueran ciertos, advertía la defensa de que «el daño que no evita el hecho de que en el presente caso los indicios no sean ciertos es el daño emocional, reputacional y personal que se ocasiona a las personas afectadas, tanto presunta víctima como presunto agresor». Y aprovechaba para insistir en que Koldo García negaba «cualquier comportamiento constitutivo de violencia de género sobre Patricia Uriz, afirmando con la máxima rotundidad posible no haber incurrido nunca, bajo ninguna circunstancia, en conducta de violencia de género».

La propia abogada de Uriz, Leticia de la Hoz, emitió además un comunicado en el que negaba «rotundamente» que su cliente «hubiera sido víctima de violencia de género por parte del que fue su pareja Koldo García». «Nunca en los años en los que convivieron sufrió ninguna situación que pueda ser calificada de violencia de género. También quiere negar que haya sido notificada de procedimiento alguno de violencia de género. Patricia, por último, se reserva el ejercicio de cuantas acciones legales le correspondan por la difusión de esta noticia falsa», añadía.