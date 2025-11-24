El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Asesinos, pederastas, narcos... así son los nuevos delincuentes 'más buscados'

Asesinos, pederastas, narcos... así son los nuevos delincuentes 'más buscados'

La Policía Nacional, tras el éxito de anteriores ediciones de 'most wanted', le da una nueva vuelta a sus campañas e incorpora imágenes generadas por IA sobre posibles aspectos que podría tener los diez huidos

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:24

Comenta

Inteligencia Artificial para tratar de localizar a los criminales huidos más peligrosos de España. La Policía Nacional ha decidido darle una vuelta de tuerca más ... a sus ya exitosas campañas de carteles de los diez delincuentes 'más buscados' del país y al habitual cartel con las fotografías de los 'most wanted', tipo Salvaje Oeste, ahora suma un video en el que, a través de la tecnología, recrea los posibles aspectos que estos delincuentes podrían tener.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la panderetera Conchi García, maestra y guardiana de la música tradicional cántabra
  2. 2

    Herido grave un hombre de 41 años, vecino de Los Corrales, tras un altercado en la zona de vinos de Torrelavega
  3. 3

    Prohibido conducir sin permiso por las calles peatonales de Torrelavega
  4. 4

    El frío abandona Cantabria, pero llega una borrasca que activa la alerta por viento y oleaje
  5. 5

    Ramis afea la conducta de José Alberto y los árbitros
  6. 6

    Malestar e inquietud entre los opositores de Cantabria afectados por el cambio de Educación
  7. 7

    El Ayuntamiento de Santander diseña un plan de acción para «atajar» los diez puntos negros de inundaciones
  8. 8

    Estética, barberías, gimnasios y gastronomía, la nueva generación del comercio en Cantabria
  9. 9

    Repsol avanza en las obras para tapar el Canal de Urdón y rehabilitar el paso
  10. 10

    «El mayor problema con la pensión de los jóvenes es que no quieren tener hijos que la paguen»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Asesinos, pederastas, narcos... así son los nuevos delincuentes 'más buscados'