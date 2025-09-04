El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere Giorgio Armani, icono de la moda italiana, a los 91 años
Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa, en el Congreso. EFE

La asesora de Begoña Gómez recurre su imputación porque el Supremo no vio malversación en su contratación

Critica que Peinado «ignore» a sus superiores y alega que «es disparatado pensar» que por tres correos enviados en siete años esté siendo investigada

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:40

Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa y citada a declarar como investigada por el juez Juan Carlos Peinado el próximo 10 de septiembre, ... ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid su imputación por un delito de malversación de caudales públicos. La defensa solicita «dejar sin efecto» su acusación por haber enviado varios correos como asesora de Gómez a los patrocinadores del máster que ésta dirigió en la Universidad Complutense de Madrid, entre 2020 y 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un paciente sujeto a la cama causa el incendio de Valdecilla cuando intentaba liberarse con un mechero
  2. 2 Consulta las horas de paso y lugares de La Vuelta este viernes en Cantabria
  3. 3

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  4. 4

    «Agua del grifo gratis. Servicio tres euros» en un restaurante de Noja
  5. 5

    Asestan un machetazo en la cabeza a un hombre que les perseguía por haberle robado la cartera
  6. 6

    Una reyerta entre dos bandos, armados con «varas enormes», alarma al vecindario en El Alisal
  7. 7

    Una etapa íntegra por Cantabria
  8. 8

    Las algas invasoras cubren de nuevo las playas de Noja
  9. 9

    La etapa entre Laredo y Los Corrales comienza entre protestas, pero sin incidentes
  10. 10

    El Gobierno de Cantabria responde con el anuncio de tres nuevos destinos para 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La asesora de Begoña Gómez recurre su imputación porque el Supremo no vio malversación en su contratación

La asesora de Begoña Gómez recurre su imputación porque el Supremo no vio malversación en su contratación