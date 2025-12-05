El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El imán absuelto Tariq Chadliuoi, con 133.000 seguidores en redes sociales, dando una conferencia. AFP

Absuelto un influyente imán al que la Policía acusó de instigar una matanza en Mallorca

La Audiencia Nacional considera que no hay indicios contra los seis procesados, entre ellos el guía británico Tariq Chadliuoi, a quienes la Fiscalía pidió hasta ocho años de prisión

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:22

Comenta

El imán Tariq Chadliuoi fue detenido en Birmingham (Reino Unido) el 28 de junio de 2017 acusado de ser el cerebro de una célula yihadista ... implantada en Baleares. El Ministerio del Interior anunció la operación a bombo y platillo como un golpe al Estado Islámico (DAESH) en España con ramificaciones en otros países. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz lo envió a prisión junto a otras cinco personas, uno de los cuales -según la nota policial de aquel día- habría manifestado su intención de convertirse en mártir con una matanza de viandantes en la plaza mayor de Inca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo
  2. 2 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  3. 3

    País Vasco prioriza la alta velocidad a Francia y se olvida del tren a Santander
  4. 4 Vicente Mediavilla vuelve a Santander como magistrado del Contencioso Nº1
  5. 5

    El Gobierno de Cantabria no abonará hasta enero la subida salarial aprobada para los funcionarios del 2,5% en 2025
  6. 6 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  7. 7

    La tarjeta única de transporte llega «con dudas»
  8. 8 Camargo aplaza las actividades del encendido navideño hasta el sábado por el mal tiempo
  9. 9

    La huelga médica tras el puente y en plena ola de gripe pondrá en jaque a toda la red sanitaria
  10. 10 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Absuelto un influyente imán al que la Policía acusó de instigar una matanza en Mallorca

Absuelto un influyente imán al que la Policía acusó de instigar una matanza en Mallorca