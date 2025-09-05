Feijóo:« Es un inmenso error que el fiscal general procesado se atreva a dar discursos en el Supremo»

«Es un inmenso error que el fiscal general del Estado procesado se atreva a dar discursos delante del Tribunal Supremo, a decir que hay ... que cumplir las leyes y perseguir a los delincuentes, y esto hacerlo delante del tribunal que le está investigando y a lo mejor que le va a juzgar». «Me alegro de no estar presente allí». Exactamente a la misma hora que el Rey presidía la solemne apertura del año judicial, Alberto Núñez Feijóo, el gran ausente este viernes en el acto del Supremo, contraprogramó, de la mano de Isabel Díaz Ayuso, en un mitin de arranque del curso político en la localidad madrileña de Arganda del Rey.

Al margen de las palabras del líder de la oposición, se esperaba que Isabel Díaz Ayuso -directamente concernida en este asunto- fuera la voz más crítica de toda la jornada con la presencia del imputado Álvaro García Ortiz en la apertura del año judicial presidida por el Rey. Y así fue. «Que el fiscal general hable a quienes le van a juzgar es una absoluta falta de respeto a la justicia», clamó la presidenta regional. «Que participe en este acto estando procesado indica lo que les importa la justicia», señaló la jefa del Ejecutivo autonómico durante su intervención en el mitin en Arganda del Rey (Madrid).

Ante alrededor de 1.200 personas para presentar el arranque del curso político, Ayuso aplaudió el plantón de Feijóo en el Supremo y su decisión de acudir a Arganda. «Gracias por habernos elegido. Nosotros somos bastante más ordenados, cumplidores y dignos que muchos de los que hoy te estaban intentando dar lecciones. Gracias presidente por no normalizar lo que no es normal», apuntó Díaz Ayuso en referencia a la intervención en el alto tribunal de García Ortiz, quien está imputado –y al borde del banquillo- precisamente por su supuesta participación en las maniobras para filtrar datos del procedimiento por doble fraude fiscal contra el novio de la presidenta de Madrid, Alberto González Amador.

Según Ayuso, la presencia de García Ortiz en el Supremo este viernes ha convertido la apertura del año judicial en «la viva representación del sanchismo» y su «falta de respeto a la ciudadanía». «Sientan al fiscal frente a los que sí respetan la ley», criticó la mandataria madrileña.