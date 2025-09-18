Ayuso, contra la propuesta de Vox de prohibir el velo en lugares públicos: «¿Qué hago? ¿Les arranco la cabeza?»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha desmarcado de la propuesta de Vox en el Parlamento autonómico de prohibir el ... velo islámico en los colegios y en los edificios públicos. Ayuso ha respondido al partido de Santiago Abascal que España «es un país donde cada uno viste libremente, les guste o no». «Siendo Madrid la región que más apuesta por las mujeres libres y valientes me van a decir ahora que les tenemos que arrancar el velo de las cabezas. ¿Qué hago? ¿Les prohíbo la entrada a clase? ¿Les arranco la cabeza?», se ha preguntado Ayuso.

En la sesión de control al Gobierno regional en la Asamblea este jueves, la presidenta de Madrid ha diferenciado el velo del «burka, del pasamontañas y de todas aquellas prendas que son un problema de seguridad, o en una piscina pública, un problema de sanidad, o en un examen, llevar uno la cabeza tapada, cosa que no es apropiada».

Ayuso ha rechazado que Vox le dé «clases de catolicismo» y ha negado que equipare «un crucifijo con un velo». «Yo equiparo los derechos fundamentales de los españoles, yo quiero que esas mujeres, lo primero, vayan a clase, que sean formadas y que sean libres, y que se quiten el pañuelo si ellas lo deciden porque cuando no estén con sus padres y en el futuro tendrán que salir adelante con su esfuerzo», ha argumentado la presidenta madrileña.

La polémica por el velo llega a Madrid meses después de que Junts reclamara en el Parlamento catalán su prohibición en las escuelas y la prohibición del burka y del niqab en la calle.