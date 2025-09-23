El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Isabel Díaz Ayuso este martes en el hospital Niño Jesús de Madrid Efe

Ayuso tras el enjuiciamiento de su novio: «Los escándalos tienen la duración y el tamaño que a Sánchez le convienen»

La presidenta de Madrid recuerda que las acusaciones contra su pareja son de «una época en la que no nos conocíamos»

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 23 de septiembre 2025, 12:31

Isabel Díaz Ayuso no quiso hablar de lawfare, pero anduvo cerca. «Los escándalos tienen la duración y el tamaño que a Sánchez le convienen», aseguró ... la presidenta de Madrid este martes después de conocer la decisión de la juez sustituta Carmen Rodríguez-Medel de abrir juicio oral a su novio, Alberto González Amador, por el supuesto fraude fiscal de más de 350.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021 a través de facturas falsas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El otoño sacude Santander con inundaciones
  2. 2 El otoño sacude Santander con inundaciones
  3. 3

    «Tenemos que dar una vuelta a esto del VAR»
  4. 4

    %uD83C%uDFA7 El audio del VAR del penalti del Córdoba-Racing
  5. 5

    La investigación revela que un trabajador de Escalante tenía salmonela y no lo sabía
  6. 6

    El Ayuntamiento de Santander encarga el estudio para reparar el acceso a Los Peligros y pone fin al conflicto con Costas
  7. 7

    Ceria presentó al Ayuntamiento de Santander en 2024 un proyecto de rehabilitación del estadio
  8. 8

    El Supremo, al juez Acayro Sánchez: «No hemos manipulado ni retorcido los hechos probados»
  9. 9

    Pintan varios grafitis en las instalaciones del Tenis, junto al recinto de La Magdalena
  10. 10

    La reforma de la zona oeste de El Sardinero costará 3,5 millones y durará un año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Ayuso tras el enjuiciamiento de su novio: «Los escándalos tienen la duración y el tamaño que a Sánchez le convienen»

Ayuso tras el enjuiciamiento de su novio: «Los escándalos tienen la duración y el tamaño que a Sánchez le convienen»