El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Begoña Gómez Juan Carlos Hidalgo/Efe

Begoña Gómez acude por quinta vez este sábado frente al juez Peinado

El instructor ha citado a la mujer de Sánchez para notificarle su intención de que se siente en el banquillo ante un jurado

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:12

Begoña Gómez vuelve a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. Y van ya cinco visitas, tras los dos viajes a esta sede en ... julio de 2024, un tercero en diciembre del pasado año y el último este mismo mes de septiembre. Este sábado -día inusual para una cita procesal burocrática- el juez Juan Carlos Peinado ha llamado a su despacho a la mujer de Pedro Sánchez para notificarle a partir de las 18 horas oficialmente su intención (ya anunciada el miércoles) de que, llegado el caso, la esposa del presidente sea enjuiciada por un jurado popular por malversación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Conmoción en Cicero y Santoña por el fallecimiento en accidente de moto del joven Pablo Parcha
  2. 2

    La mansión del Duque en Comillas, visitable los sábados hasta diciembre
  3. 3

    Ni Val de San Vicente ni la Confederación quieren arreglar el puente de Muñorrodero
  4. 4

    Nuevos cortes de calles en Santander este domingo
  5. 5

    Santander y el Ministerio firman el derribo de la Horadada y la construcción del segundo espigón
  6. 6

    El desmontaje del telesilla de El Chivo marca el inicio de la gran reforma de Alto Campoo
  7. 7

    Gema Igual justifica su rectificación sobre el aparcamiento de Mataleñas por «el bien de Cueto y de Santander»
  8. 8 Un policía fuera de servicio detiene a una señora por dar cachavazos a otra en la cabeza
  9. 9 Una avería mantiene al Alvia Madrid-Santander parado en Valdestillas
  10. 10

    El segundo satélite español con tecnología cántabra se pondrá en órbita en un mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Begoña Gómez acude por quinta vez este sábado frente al juez Peinado

Begoña Gómez acude por quinta vez este sábado frente al juez Peinado