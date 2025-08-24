El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y el juez de Madrid Juan Carlos Peinado. R. C.

Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez tras el portazo del Supremo para llegar a Moncloa

El juez de Madrid deberá delimitar las cuatro líneas de investigación abiertas sabedor del respaldo de la Audiencia de Madrid y que se jubilará en un año

Mateo Balín

Mateo Balín

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:10

La causa judicial abierta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, acumula cuatro líneas de investigación en activo por la presunta comisión de cinco ... delitos tras 17 meses de instrucción. Con la última imputación esta semana de malversación de caudales públicos por la contratación de su asesora en la Moncloa en verano de 2018 –unos hechos por los que la encausada tendrá que comparecer el próximo 11 de septiembre–, el juez de Madrid Juan Carlos Peinado pisa el acelerador para perfilar su escrito de procesamiento (propuesta de enjuiciamiento) con el calendario en la mano, ya que le queda poco más de un año para su jubilación forzosa.

