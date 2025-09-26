El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Bolaños, este viernes en Bilbao con la delegada del Gobierno, Marisol Garmendia.

Bolaños carga contra las «actuaciones judiciales incomprensibles»

El ministro, de visita en Bilbao para participar en la apertura del año judicial, califica de «xenófobo» el discurso del PP

David Guadilla

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:17

El Gobierno de Pedro Sánchez está convencido de que durante los últimos meses se han desarrollado toda una serie de «actuaciones judiciales incomprensibles» que ponen ... en peligro el «buen nombre» de la Justicia en España. Unos procesos en los que están incluidas las decisiones de sentar en el banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, así como a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno. En el caso de Begoña Gómez, Félix Bolaños ha reconocido que presentó de forma «discreta» dos quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para mostrar su malestar por este tipo de casos. Lo que ahora pide el ministro de Justicia al órgano de gobierno de los jueces es que haga su trabajo con «agilidad» para resolver esas protestas.

