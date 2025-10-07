El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los investigadores de la UCO en el 'caso Cerdán' salen de un registro en Pamplona; al fondo el jefe Antonio Balas. Diario de Navarra

Cerdán pide al juez investigar si la UCO filtró a Tellado su último informe

La defensa reclama identificar a «los responsables de esta revelación» porque el dirigente del PP conoció el documento sobre Ábalos antes de registrarse en el Supremo

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 7 de octubre 2025, 14:29

Comenta

La defensa de Santos Cerdán, el ex secretario de Organización del PSOE en prisión preventiva desde el pasado 30 de junio, ha presentado un escrito ... ante el juez instructor del Tribunal Supremo en el que asegura que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «reveló» al secretario general del PP, Miguel Tellado, «la existencia y contenido» de su último informe -en el que se dice que el partido pagó en metálico al exministro José Luis Ábalos gastos de representación- «antes» de que lo recibiera el propio magistrado Leopoldo Puente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La consultora RedLines rompe con el PRC y le aconseja que se distancie del sanchismo
  2. 2 Quique Setién abandona el Beijing Guoan chino
  3. 3 Aromas de especialidad en el Mercado de la Esperanza
  4. 4

    Desvalijada la extinta piscifactoría de Pesués
  5. 5

    Dos plantas en peligro de extinción obligan a adaptar la obra de los eólicos en El Escudo
  6. 6

    Las dos constructoras de teleféricos más fuertes del mundo pugnarán por Vega de Pas
  7. 7

    Cinco rutas por Cantabria para un fin de semana de otoño
  8. 8

    De la emoción a la alegría
  9. 9

    Ascienden a 3.907 las cántabras que se han hecho la mamografía de cribado y esperan resultados
  10. 10

    La recuperada feria de Anero se consolida gracias al gran respaldo de asistentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cerdán pide al juez investigar si la UCO filtró a Tellado su último informe

Cerdán pide al juez investigar si la UCO filtró a Tellado su último informe