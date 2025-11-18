Cerdán utilizaba el mítico bar de la canción 'Chica de ayer' para sus 'negocios'

Pocas canciones son tan icónicas de la movida madrileña como la 'Chica de ayer' de Antonio Vega con grupo Nacha Pop. Y pocos bares son ... tan conocidos de aquella época como el mítico 'Pentagrama', más conocido como 'El Penta', en la Calle de la Palma 4 , en pleno barrio de Malasaña, en Madrid. Antonio Vega, incluso, en un pasaje de su famosa canción homenajeó a este garito: «Y luego por la noche a El Penta a escuchar, canciones que consiguen que te pueda amar».

Desde de este martes 18 de noviembre de 2025 ese bar también va a entrar en la historia patria de la corrupción. La UCO, en su informe sobre las mordidas de Santos Cerdán con Acciona y Servinabar, ha incluido una imagen del encuentro que el exdirigente socialista mantuvo en 'El Penta' con el exceo de Acciona Construcción ya imputado, Justo Vicente Pelegrini, el 12 de junio de 2019. Una reunión en la que ambos habría cerrado diversas mordidas millonarias entre canciones de los Ochenta.

Esa foto ha sido recuperado por la UCO en uno de los dispositivos incautados a Antxon Alonso, el dueño de Servinabar, la empresa que usaba la trama para canalizar los pagos que recibían de las constructoras.

El 'Penta' estaba a escasos 150 metros del piso franco de la trama situado en la calle Fuencarral 94 que Cerdán, siempre según la UCO, usó para sus reuniones con Peligrini.