Santos Cerdán y su abogado Benet Salellas llegan al Tribunal Supremo el pasado 30 de junio, el día en que ingresó en prisión el exdirigente socialista. EFE

Cerdán vuelve a pedir su excarcelación tras dejar libres el juez a Ábalos y Koldo

La defensa considera que no existe argumento para prolongar la prisión tras 107 días después de las decisiones tomadas sobre el exministro y su asesor

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:47

La defensa de Santos Cerdán ha reclamado este viernes de nuevo al juez del Tribunal Supremo la excarcelación de su cliente, que lleva preso desde ... el pasado 30 de junio acusado de dirigir una presunta trama de percepción de mordidas en la adjudicación de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes, entre 2018 y 2021. El movimiento de los abogados del exsecretario de Organización del PSOE llega después de que el instructor de la causa especial abierta en diciembre de 2024, Leopoldo Puente, resolviera no modificar la situación personal de los investigados José Luis Ábalos y Koldo García tras sus comparecencias de este miércoles y el jueves, respectivamente, a raíz del último informe de la Guardia Civil sobre el patrimonio del exministro de Fomento.

