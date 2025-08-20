El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El magistrado Juan Carlos Peinado se dirige a Moncloa a tomar declaración en el 'caso Begoña Gómez'. EFE

El CGPJ investiga al juez Peinado por dos denuncias de Bolaños

Justicia confirma que el ministro registró «irregularidades» del instructor el 4 de junio y el 29 de julio pasado por su declaración como testigo y la posterior exposición razonada contra él en el 'caso Begoña Gómez'

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:45

El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, encargado de supervisar las actuaciones de los jueces y magistrados, ... ha abierto diligencias informativas al instructor Juan Carlos Peinado a raíz de dos denuncias presentadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. La primera se registró el 4 de junio pasado tras su declaración como testigo en la causa en la que se investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. La segunda se notificó el 29 de julio siguiente, tras la posterior exposición razonada remitida por el magistrado al Tribunal Supremo contra el ministro -por su condición de aforado- por dos posibles delitos en el marco del procedimiento abierto a Gómez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pitón se escapa por la ventana de un domicilio de Santander y aparece en una urbanización
  2. 2

    «¡Madre mía!, cómo está Urgencias...»
  3. 3

    Igual, sobre el parking de autocaravanas: «Estoy esperando a que se haga para tapar bocas»
  4. 4 Liébana lucha por retener el turismo
  5. 5

    Los vecinos de Vega de Liébana: «Si digo lo que pienso, me meten en la cárcel»
  6. 6

    «Muchos días me levanto en Ruiloba y al abrir la ventana no me creo la suerte que tengo»
  7. 7 El teleférico de Fuente Dé reabre y devuelve la confianza a Liébana
  8. 8

    El Castruco de La Arnía, en Costa Quebrada, desaparece con cada pisada
  9. 9

    Ocho chalés de medio millón de euros se suman al repunte de la construcción en Torrelavega
  10. 10

    Así están los Galeones de Vital Alsar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El CGPJ investiga al juez Peinado por dos denuncias de Bolaños

El CGPJ investiga al juez Peinado por dos denuncias de Bolaños