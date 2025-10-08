El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ángel Víctor Torres, entre Luis Planas e Isabel Rodríguez. EFE

Choque entre el PP y el ministro Torres por el inminente informe de la UCO

El responsable de Política Territorial cree que la investigación de la Guardia Civil demostrará que no ha pedido «comisiones» ni ha estado con «mujeres explotadas sexualmente»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:24

Comenta

El PP ha puesto este miércoles en su diana al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por un informe que la Unidad Central Operativa ( ... UCO) de la Guardia Civil tiene previsto publicar de forma inminente sobre sus presuntos vínculos con la 'trama Koldo' en la compra de mascarillas cuando era presidente del Gobierno de Canarias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una detenida por robar en un supermercado de Santander y pegar a una empleada que le llamó la atención
  2. 2

    Herido grave un motorista de 25 años tras una caída en el Escudo
  3. 3 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  4. 4

    Los funcionarios con dependientes a su cargo tendrán jornada intensiva en verano y preferencia para las vacaciones
  5. 5

    Agustín Molleda convocó un concurso cuando era alcalde de Cartes para ganar su plaza fija
  6. 6

    Un accidente deja cinco jabalíes muertos en la carretera que une Comillas y Cabezón de la Sal
  7. 7

    La consultora RedLines rompe con el PRC y le aconseja que se distancie del sanchismo
  8. 8

    El Ministerio avanza por primera vez la fecha en la que el tren a Bilbao entrará en servicio: «Antes de 2050»
  9. 9

    Un accidente deja cinco jabalíes muertos en la carretera que une Comillas y Cabezón de la Sal
  10. 10

    La Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander protesta en el Pleno por el «incumplimiento» de los acuerdos laborales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Choque entre el PP y el ministro Torres por el inminente informe de la UCO

Choque entre el PP y el ministro Torres por el inminente informe de la UCO