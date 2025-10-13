El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
l presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante el desfile del 12-O. EP

El CIS da al PP su peor resultado de la legislatura y reduce su diferencia con Vox a solo dos puntos

El PSOE ganaría las elecciones según el barómetro de octubre con el 38,4% de los votos

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:37

Comenta

El PSOE ganaría las elecciones generales con el 34,8% del voto según el barómetro del CIS correspondiente al mes de octubre y publicado este ... lunes. Los socialistas, según el centro demóscopico que dirige Félix Tezanos, obtendrían 2,1 puntos más que en el estudio pasado y con ampliarían la ventaja sobre el PP hasta los 15 puntos. Los de Alberto Núñez Feijóo, por su parte, cosecharían el peor resultado de la legislatura obteniendo un 19,8% del apoyo del electorado, casi cuatro puntos menos que en septiembre, y le situaría apenas dos puntos por delante de Vox, que sube hasta el 17,7%:

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    José María Fernández: «Era aberrante lo que se vivía en el laboratorio de Sierrallana, el acoso de las condenadas era diario»
  2. 2

    El tren Santander-Bilbao: dos trazados, 4.000 millones de coste y una rentabilidad cuestionada
  3. 3

    La Olimpiada del Tudanco reúne a 700 reses en Cabezón de la Sal
  4. 4

    «Di la cara por el PP y me dejaron tirado, el partido me negó el pan y la sal»
  5. 5

    El racinguismo toma Gijón
  6. 6 El PSOE denuncia las «mentiras» del futuro alcalde de Tudanca
  7. 7

    Comienza el vaciado de la sede del SCS con las 16.000 cajas del archivo
  8. 8 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  9. 9

    Redescubrir Santander a través del Archivo Foto Mazo
  10. 10

    La despedida de una saga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El CIS da al PP su peor resultado de la legislatura y reduce su diferencia con Vox a solo dos puntos

El CIS da al PP su peor resultado de la legislatura y reduce su diferencia con Vox a solo dos puntos