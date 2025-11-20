El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El fiscal general del Estado durante el juicio. EFE

Las claves de un fallo que le expulsa de la carrera de fiscal

A la espera de conocer los pormenores de la sentencia condenatoria del Supremo, la inhabilitación de dos años por un delito doloso anticipa su pérdida de la condición profesional

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:09

Comenta

A la espera de redactarse la sentencia condenatoria contra el fiscal general Álvaro García Ortiz, que recaerá en el presidente del tribunal juzgador, Andrés Martínez ... Arrieta, una vez que la ponente titular, Susana Polo, se ha quedado en minoría durante las deliberaciones, estos son los elementos claves del adelanto del fallo del Tribunal Supremo que se ha conocido este jueves:

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fontanero de Santander que te cobra 2.000 euros por instalarte una caldera y luego, ni instalación ni caldera
  2. 2 Despejada la autovía entre Torrelavega y Santander, tras un accidente múltiple en Gornazo
  3. 3 La rotonda de Valdecilla Sur se convierte en un gran lago a causa de la tromba de agua
  4. 4

    Dos maletas y un colchón en el Panteón del Inglés
  5. 5

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  6. 6

    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
  7. 7

    Los pescadores recreativos deberán registrar su pesca en una aplicación
  8. 8

    Madrid-Santander en 34 minutos
  9. 9

    El aire ártico trae esta madrugada las primeras nevadas: «Lo más fuerte será del jueves al viernes»
  10. 10 Herido con arma blanca en una pelea dentro de un portal en El Zapatón de Torrelavega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Las claves de un fallo que le expulsa de la carrera de fiscal

Las claves de un fallo que le expulsa de la carrera de fiscal