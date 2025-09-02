El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en una imagen de archivo en el Congreso. EFE

El despacho que fundó Montoro pide archivar la causa por «gravísimas anomalías» en la instrucción

La defensa de Equipo Económico (EE) y de su socio director Manuel de Vicente Tutor consideran que el sumario está «viciado de nulidad» por los casi siete años que estuvo bajo secreto

Mateo Balín

Mateo Balín

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:52

Después de levantarse el secreto de sumario el pasado junio tras casi siete años de diligencias por el temor del juez a las filtraciones, el ' ... caso Montoro' se reactiva por partida doble. Tras la vuelta de vacaciones estivales, la defensa del despacho Equipo Económico (EE) y de su socio director Manuel de Vicente Tutor buscan el archivo total de la causa. En un escrito, han pedido a la Audiencia Provincial de Tarragona -demarcación donde se instruye el procedimiento- que «declare la nulidad de todas las actuaciones declaradas secretas» que afectan a una treintena de investigados, incluido el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, por presuntos favores legales a empresas contratantes con Equipo Económico, fundado en 2006 por el ex alto cargo del PP.

