El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Caída a nivel mundial de X, Amazon y ChatGPT, entre otros, por 3 horas
Moreno, a su llegada este martes a la Fundación Cajasol en Sevilla. Efe

La detención de tres dirigentes del PP en Almería abre otro frente a Moreno

El presidente de la Junta, que aún trata de pasar página de la crisis de los cribados, enfrenta ahora el supuesto cobro de mordidas de uno de sus líderes provinciales

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:29

Comenta

La última redada contra la corrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Almería, que se ha saldado con siete detenciones, ... entrte ellas las del presidente y el vicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano García y Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, los tres dirigentes del PP, ha abierto una nueva crisis a Juanma Moreno en el tiempo de descuento hacia las andaluzas, que tocarían como muy tarde en junio. «Desconozco exactamente cuál es la causa, la instrucción y qué ha motivado esa situación», afirmó este martes el presidente andaluz, quien, no obstante, aseguró que estaría «muy pendiente» para tener información «lo más exhaustiva posible».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Valdecilla gana cuatro premios BIC por su excelencia y consolida el mejor palmarés
  2. 2

    Educación cambia las normas de las oposiciones y abre otro frente con los sindicatos docentes en Cantabria
  3. 3

    El juez condena al Puerto de Santander y a una empleada a pagar 42.500 euros por un falso acoso
  4. 4

    Aire del ártico irrumpe en Cantabria con intensas lluvias, mucho frío y previsión de nevadas
  5. 5

    El camión volcado ayer en Ontón seguirá bloqueando dos carriles en la A-8 hasta esta noche
  6. 6

    El aire ártico activa el aviso naranja por nevadas en Cantabria
  7. 7

    Herido tras volcar su camión en el viaducto de Ontón
  8. 8

    El Ayuntamiento de Santander licita las obras para cubrir el parque infantil de Las Llamas por 1,2 millones
  9. 9

    La Colonia del Mar tendrá nuevas aceras, carreteras, aparcamientos y servicios
  10. 10

    La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La detención de tres dirigentes del PP en Almería abre otro frente a Moreno

La detención de tres dirigentes del PP en Almería abre otro frente a Moreno