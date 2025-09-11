El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova con motivo de la Diana en Barcelona EP

La Diada arranca con un baño de masas de la ultra Orriols y pitos hacia ERC y Junts

La extrema derecha carga contra la prensa

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 11 de septiembre 2025, 09:16

Los actos independentistas de la Diada de Cataluña han arrancado esta pasada noche con una demostración de fuerza de la líder de la extrema derecha ... secesionista, Sílvia Orriols, que se ha dado un baño de masas en la habitual ofrenda floral en el Fossar de les Moreres, una plaza de Barcelona icónica para el nacionalismo, donde se levanta un monumento en recuerdo a los caídos en la caída de Barcelona de 1714 en la guerra de sucesión española. En esa plaza, se celebra todos los años un acto político en la vigilia de la Diada: participan todos los actores del independentistas, desde los partidos con representación parlamentaria hasta pequeños grupos extraparlamentarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Piélagos ya tiene contratado el derribo de otras 17 viviendas en Cerrias, en Liencres
  2. 2

    Iván celebra su 47 cumpleaños pescando dos doradas de 3,5 kilos cada una
  3. 3 El sorprendente cambio de Jorge Javier Vázquez tras nuevos retoques estéticos
  4. 4

    «Vengo con ganas de volver a sentirme jugador»
  5. 5

    Averiados los cuatro ascensores que unen la calle Castilla con la calle Alta
  6. 6

    Autransa sustituirá a Diavida en el servicio de ambulancias programado de Cantabria
  7. 7

    Los colegios retoman la normalidad y los institutos se preparan para la huelga
  8. 8

    La «apuesta segura» de Buruaga, en el foco de las críticas
  9. 9

    Cinco conductores dan positivo en cocaína en Santander en la tarde-noche de ayer
  10. 10 Miguel Ángel Revilla da la última hora sobre la demanda del Rey Juan Carlos: «No veo que llegue la carta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Diada arranca con un baño de masas de la ultra Orriols y pitos hacia ERC y Junts

La Diada arranca con un baño de masas de la ultra Orriols y pitos hacia ERC y Junts