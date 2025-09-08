El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Yolanda Díaz y Sira Rego. Efe

Díaz: «Es un orgullo que te vete un país que practica el genocidio»

Exteriores considera «inaceptable» la prohición de entrar a territorio israelí para dos ministras del Gobierno

Ander Azpiroz

Madrid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:25

Tanto Díaz como la ministra Sira Rego restaron este lunes importancia a la prohibición que les ha impuesto la diplomacia israelí para entrar en ... el país. Para la vicepresidenta segunda, incluso, «supone un orgullo que un Estado que perpetra un genocidio nos prohíba la entrada».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El plante anticipado
  2. 2

    El Ministerio calcula que el tren Castro-Bilbao cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  3. 3

    Santander se abre al mar
  4. 4

    Cortado un carril de la A-8, en sentido Vizcaya, por las obras de los túneles de Torrelavega
  5. 5

    Un ertzaina fuera de servicio salva la vida a un matrimonio en la playa de Ubiarco
  6. 6

    Limpio y veloz segundo encierro en Ampuero
  7. 7

    Jeremy, qué bueno que te quedaste
  8. 8

    Los bajos del Casino de El Sardinero están ya en funcionamiento al completo
  9. 9 4.609 viviendas de Cantabria perderán la protección y pasarán al mercado libre hasta 2029
  10. 10

    El turismo coloca al comercio minorista de Cantabria ante uno de sus veranos más fértiles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Díaz: «Es un orgullo que te vete un país que practica el genocidio»

Díaz: «Es un orgullo que te vete un país que practica el genocidio»