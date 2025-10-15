El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La empresaria Carmen Pano, en su comparecencia en el Senado. EP

La empresaria Carmen Pano se niega a declarar en la 'comisión Koldo' del Senado

La imputada en el 'caso Hidrocarburos' ratifica sus declaraciones en el Supremo y en la Audiencia Nacional, donde afirmó que había entregado 90.000 euros en la sede de Ferraz del PSOE

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:48

La empresaria Carmen Pano se ha negado este miércoles a declarar en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, pero en una ... breve declaración previa ante los parlamentarios, ha afirmado que se ratifica «plenamente en las dos declaraciones prestadas ante la autoridad judicial competente».

