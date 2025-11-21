El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Homenaje al exministro socialista Ernest Lluch asesinato por ETA. EFE

Los empresarios catalanes homenajean a Lluch en el 25º aniversario de su asesinato: «Impulsó un legado moral e intelectual»

La Generalitat y el Cercle d'Economia recuerdan al exministro socialista asesinado por ETA

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:42

Hoy hace 25 años, ETA asesinó a Ernest Lluch, en el garaje de su casa, en Barcelona. Un terrorista le disparó dos tiros en la ... cabeza. Ministro de Sanidad en el primer Gobierno del PSOE, catedrático de Historia de las Doctrinas Económicas y miembro del PSC. Las instituciones y la sociedad civil catalana le rinden este viernes sendos actos de recuerdo y tributo. No han sido los únicos. Días atrás, el Ayuntamiento de Barcelona puso su nombre a un ambulatorio de la ciudad.

