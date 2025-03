ERC apela a la izquierda a dar respuestas a la gente con «miedo» a la guerra

Esquerra ha vuelto a oponerse al incremento del gasto en defensa, pero su rechazo ha estado cargado de matices. El portavoz de ERC en el ... Congreso, Gabriel Rufián, ha insistido que en lugar de gastar más, lo que la UE tiene que hacer es gastar mejor. «Si hay 27 ejércitos, por qué no uno», ha señalado. Y sobre la partida anunciada por la presidenta de la comisión rozando el billón de euros, ha insistido. «Por qué 800.000 millones y no 300.000 o 900.000, cuál es el criterio?», ha interpelado al presidente del Gobierno. «El problema del rearme europeo es que no será europeo», ha señalado, dando a entender que la UE acabará comprando el armamento a EEUU.

Rufián se ha autodefinido como «antifascista y antimilitarista». «Siempre no a la guerra», ha asegurado. Eso sí, ha apelado a la izquierda a hacerse cargo del mundo tal y como es y no cómo le gustaría que fuera y eso obliga a dar una respuesta a la gente que en estos momentos tiene «miedo». «Tenemos que ir más allá de nuestros dogmas y de nuestras pancartas», ha afirmado, dirigiéndose a las formaciones de la izquierda. «El mundo no es cómo dicen esos dogmas y esas pancartas», ha señalado.

Es una posición como la que mantuvo días atrás tras la reunión con Pedro Sánchez en la Moncloa. «Tenemos claro que la guerra está aquí, el mundo no es como nos gusta y eso implica que seamos responsables y vayamos más allá de la pancarta», dijo Rufían semanas atrás. Dio un no al rearme, pero no un rechazo rotundo. «Con nosotros que no cuenten, a menos que nos expliquen muy despacio y muy bien para qué; y la vía es gastar mejor».

ERC se abstuvo en la moción del BNG parlamentaria a favor de la salida de la OTAN. Los republicanos no tienen la misma posición que los otros socios progresistas del Gobierno. La de ERC es más templada que la de Podemos o EH Bildu. «Hay que hablar sin manías de orden, de seguridad y de defensa», como conceptos para la izquierda«, ha aseverado el líder republicano. Rufián ha valorado como positiva la división en el Gobierno para que Sánchez se sienta »presionado« en este asunto. Y ha coincidido con el PP en que el Gobierno debería presentar los Presupuestos Generales del Estado. Ha cargado contra Mazón y Ayuso.

Junts, mientras, ha abogado por un rearme europeo, que «hace falta», ha asegurado, pero también desde el punto de vista democrático. «Hay que invertir en la industria de la UE», ha reclamado la portavoz soberanista, Míriam Nogueras. Y en concreto en la industria catalana. Hay reivindicado un papel propio de Cataluña en la Europa de la defensa. Pero ha exigido garantías, de que ese rearme europeo revertirá en el progreso y en la industria de Cataluña y sus derechos. La portavoz de la formación nacionalista en el Congreso, Míriam Nogueras, ha aprovechado su turno para cargar contra la izquierda y la derecha por hacer ver que Junts es lo que «no es», en alusión al debate migratorio y las acusaciones de racismo por pactar la delegación de las políticas migratorias a la Generalitat.

Nogueras ha cargado también contra el PP a cuenta de la 'Operación Cataluña', tras la difusión de los últimos audios entre la exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y el excomisario José Manuel Villarejo. La dirigente postconvergente ha interpelado directamente al presidente del Gobierno y le ha preguntado si la Fiscalía debería actuar de oficio o si solo lo hace cuando va contra los catalanes. Ha hablado de grupo mafioso, integrado por Aznar, Rajoy, Cospedal, Zoido o Fernández Díaz, que se creen que «España es su cortijo» y van de «salvadores de la patria». España no es una democracia avanzada, ha dicho, mientras haya exiliados (Puigdemont) o caso como el de la 'Operación Cataluña', ha rematado.

El PNV pide «concreción» al presidente

El PNV, por su parte, ha reclamado al Gobierno «concreción» y celeridad para exponer sus planes sobre seguridad y defensa, para afrontar el «enorme cambio geopolítico» al que se enfrenta España y la UE. «Ahora para la defensa no es suficiente un Estado, se necesita más UE y menos Estado», ha concluido Aitor Esteban, portavoz parlamentario de los peneuvistas, en el que será su último pleno en el Congreso antes de tomar las riendas de su partido en sustitución de Andoni Ortuzar.

En concreto, el dirigente vasco ha reclamado para España un plan concreto de inversión y una reforma de la ley del sector eléctrico para «aprovechar la energía que ya tenemos y que se desperdicia por leyes obsoletas».

Mientras que Bildu se ha mostrado reticente a cualquier formula que conduzca a un «rearme» de Europa. «El rearme no es una opción. Esta no es la Europa que va a apoyar EH Bildu», ha señalado Mertxe Aizpurua, portavoz parlamentaria de la formación abertzale, quien ha asegurado que en su partido «no son ajenos a los riesgos que nos rodean, pero no podemos resignarnos a aceptar las fórmulas que se imponen desde la UE».