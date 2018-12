Esquerra avisa de que España «va a abocar a Cataluña a desobedecer» Joan Tardà. / Reuters Los independentistas advierten a Sánchez de que si no abre una negociación será su «tumba política» RAMÓN GORRIARÁN Madrid Miércoles, 12 diciembre 2018, 20:30

Nos van a abocar de nuevo a la desobediencia». El portavoz de Esquerra Republicana lanzó el sombrío aviso durante el pleno del Congreso, en el que volvió a exigir al presidente del Gobierno que abra una negociación y dialogue con las fuerzas soberanistas para alcanzar un acuerdo sobre el referéndum.

Joan Tardà dejó claro que la estrategia de su partido no pasa por el unilateralismo que reclaman los sectores más radicales del independentismo, incluidos Quim Torra y Carles Puigdemont. El punto de encuentro, señaló, será el que se encuentre a través del diálogo. El camino de la negociación será «largo, difícil y complejo», pero es el único que puede conducir a una solución aceptable para «el 50% de los independentistas y el 50% de los no independentistas». Porque «nadie tiene derecho a separar Cataluña de España sin la voluntad de los catalanes», pero del mismo modo «nadie tiene derecho a retener a Cataluña en España sin la voluntad de los catalanes». Si no dialoga y presenta una propuesta, subrayó, «será su tumba política». El portavoz de Esquerra admitió que la situación se ha enconado por ambas partes, pero «todavía hay tiempo» de llegar a un entendimiento. Pero si se renuncia al diálogo y la negociación, el Gobierno se verá condenado a caminar «por la senda del autoritarismo» y abrirá la puerta «al fascismo».

Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT, criticó que Sánchez haya brindado la primera victoria política a Vox al endurecer su discurso hacia Cataluña. Campuzano pidió huir de enfrentamientos y recuperar el «espíritu de la moción de censura» que derribó a Mariano Rajoy.