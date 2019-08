El PP estudiaría su abstención ante un candidato alternativo a Sánchez Teodoro García-Egea. / Efe García Egea no descarta que Pablo Casado opte a la investidura al frente de una alianza con Ciudadanos ANDER AZPIROZ Madrid Lunes, 5 agosto 2019, 14:34

El PP habló este lunes abiertamente de reconsiderar su voto en contra ante una investidura de un candidato alternativo a Pedro Sánchez, aunque no dejó claro si su propuesta incluye a otro dirigente del PSOE. Según explicó su secretario general, Teodoro García Egea, el presidente del Gobierno es el principal obstáculo para desbloquear la situación política.

«El dilema no es entre Pedro Sánchez y elecciones, el dilema es si hoy tenemos un candidato que suscite la confianza de todo el arco parlamentario y Pedro Sánchez hoy es presidente del Gobierno pero los que le hicieron presidente hace un año no se fían de él y por eso le dijeron no en junio y, bajo mi punto de vista, le pueden decir que no en septiembre», señaló en Santander el número dos de los populares.

García Egea dejó claro que su grupo parlamentario no se moverá a la abstención, por mucho que se lo pida el presidente Gobierno. Es inviable, justificó, y más aún después de que los socialistas hayan «pactado» en el Gobierno de Navarra.

Esta imagen de soledad del PSOE y su secretario general es la que los dirigentes del PP tratan de contrastar con su capacidad de alcanzar pactos con otras fuerzas políticas. Según defienden los populares, mientras que Sánchez solo logró el apoyo del PRC de Miguel Ángel Revilla en su investidura fallida, ellos han cerrado acuerdos de Gobierno con una docena de fuerzas políticas diferentes.

La opción de Casado

El secretario general del PP también dejó abierta la puerta a que el líder de su partido, Pablo Casado, se postule a la Presidencia del Gobierno al frente de una alianza con Ciudadanos. Ambas formaciones suman 123 diputados, los mismo que el PSOE. No obstante, contarían con el apoyo asegurado de Navarra Suma, coalición de la que liberales y conservadores forman parte junto a Unión del Pueblo Navarro (UPN). Casado respondió el pasado martes con ironía cuando fue cuestionado sobre esta posibilidad.

«Habría que preguntarle a Sánchez. ¿Estaría dispuesto a abstenerse si encabezo una candidatura que Albert Rivera apoyase?», se preguntó. García Egea fue más claro este lunes. «Nos preguntamos por qué tiene que ser Pedro Sánchez el candidato, El dilema puede resolverse con otro candidato e incluso con una alianza entre PP y Ciudadanos con la abstención del resto de constitucionalistas y el PSOE», dijo.

No parece en cualquier caso, que esta opción tenga el más mínimo recorrido. Pedro Sánchez acuñó el «no es no» en 2016 y no parece ahora, tras haber ganado las elecciones y sacar 57 escaños a los populares, vaya a renunciar a la Presidencia del Gobierno para evitar una repetición electoral, que, por otra parte, según las encuestas podrían apuntalar la hegemonía socialista.