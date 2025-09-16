El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

José Manuel Albares, ministro de Exteriores EP

Exteriores convoca nuevamente a la encargada de negocios israelí

El país presidido por Benjamin Netanyahu ha lanzado en estos últimos días varias críticas directas contra Sánchez, a quien el domingo acusó de «animar» a los manifestantes propalestinos antes de la cancelación de la última etapa de La Vuelta ciclista

EP

Martes, 16 de septiembre 2025, 09:42

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha convocado nuevamente este martes a la encargada de negocios de Israel en España, Dana Erlich, ... para protestar por «las inaceptables palabras» del ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, sobre España y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de «antisemita».

