El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto del PP el lunes. EFE

Feijóo no acudirá a la inauguración del Año Judicial que preside un fiscal general «procesado»

El presidente del PP, que toma la decisión después de que Sánchez acusara a algunos jueces de «hacer política», asistirá al inicio del curso político de Ayuso en vez del acto de la justicia

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 15:18

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no asistirá a la apertura del Año Judicial este viernes. En su lugar, participará en la inauguración ... del curso político del PP de la Comunidad de Madrid, una cita «convocada para el mismo día y a la misma hora», que es un compromiso «previamente adquirido» con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, según han informado fuentes del PP.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan un brote de gastroenteritis con 46 afectados tras una boda en Escalante
  2. 2

    Ana Guerra y Paris de Noia pondrán ritmo a las fiestas de la Virgen del Puerto de Santoña
  3. 3

    «Agua del grifo gratis. Servicio tres euros» en un restaurante de Noja
  4. 4

    Las algas invasoras cubren de nuevo las playas de Noja
  5. 5

    Ryanair elimina las rutas de París, Milán, Viena y Roma en el Seve Ballesteros
  6. 6

    ¿Cuál es el plato más típico de la gastronomía cántabra?
  7. 7

    La playa de Galizano huele a aguas fecales
  8. 8

    Los cambios en la jubilación flexible se aprobarán «en las próximas semanas» y se cobrará más pensión
  9. 9

    Un conductor de 88 años triplica la tasa de alcohol, atraviesa una rotonda y choca contra un coche
  10. 10

    HostPapa elige Santander como sede en España tras cerrar con Ingram la compra de CloudBlue

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Feijóo no acudirá a la inauguración del Año Judicial que preside un fiscal general «procesado»

Feijóo no acudirá a la inauguración del Año Judicial que preside un fiscal general «procesado»