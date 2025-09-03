Feijóo no acudirá a la inauguración del Año Judicial que preside un fiscal general «procesado»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no asistirá a la apertura del Año Judicial este viernes. En su lugar, participará en la inauguración ... del curso político del PP de la Comunidad de Madrid, una cita «convocada para el mismo día y a la misma hora», que es un compromiso «previamente adquirido» con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, según han informado fuentes del PP.

La decisión de Feijóo se conoce después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusara en una entrevista en RTVE de «hacer política». El líder de los populares explicita de esta forma su rechazo a las críticas del presidente contra la judicatura. «Sánchez duda de las imputaciones y procesamientos del fiscal pero también de su hermano y de su mujer, poniendo en entredicho al Tribunal Supremo, al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, a la Audiencia Provincial de Madrid y al menos a dos juzgados de instrucción de Madrid y Badajoz», señalan desde el PP.

Además, con su negativa, el líder popular evita participar en un acto en el que «participa un fiscal general del Estado que incurrió en desviación de poder según el propio CGPJ, y que está procesado y a la espera de ser juzgado por el propio Tribual Supremo».

Feijóo había asistido a la apertura del Año Judicial cada año desde que accedió a la Presidencia nacional del Partido Popular y desde el partido resaltan que, «por supuesto, profesa el mayor de los respetos hacia el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, el mismo que tiene hacia la Corona en general y hacia Su Majestad el Rey en particular».

Pero a la vez, desde Génova argumentan que «este Gobierno no respeta a la Justicia porque amnistía a imputados como Puigdemont, indulta a condenados como Junqueras, celebra que se anulen las condenas a Chaves y a Griñán y protege a personas como Álvaro García Ortiz, Begoña Gómez o David Sánchez Pérez-Castejón».

El PP lamenta que «el Gobierno someta al jefe del Estado a la tensión institucional de compartir acto con un fiscal general del Estado en esta situación procesal, algo que sería fácilmente evitable si Pedro Sánchez forzara su renuncia de manera inmediata».