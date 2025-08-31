El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Leticia Aróstegui

El curso judicial marca la agenda política con el avance de los casos Cerdán, Pujol y Kitchen

Las causas a altos cargos socialistas avanzan y se preparan los juicios al fiscal general y al hermano de Sánchez

Mateo Balín

Mateo Balín

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:05

El nuevo curso judicial que comienza esta semana, con el solemne acto de apertura que se celebrará el próximo viernes en el Tribunal Supremo, seguirá ... marcando el desarrollo de la agenda política nacional. Se espera un septiembre igual de intenso que antes del parón de agosto, con varios frentes que afectan al Gobierno, al entorno del presidente Pedro Sánchez y, de forma colateral, al Partido Popular, aunque se trate de hechos ocurridos en la época de Mariano Rajoy como la operación Kitchen o el 'caso Montoro'. Esta es la situación de estos procedimientos:

