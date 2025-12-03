El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ALberto Núñez Feijóo, este jueves a su salida de un un acto en Toledo. Efe

Feijóo recrimina a Sánchez haber perdido «la dignidad» por «implorar» a Junts

El líder del PP se reserva la carta de la moción de censura y vuelve a exigir al presidente del Gobierno que convoque elecciones

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:01

Comenta

Nada mueve a Junts, ni tampoco al PP. A pesar de que los gestos hacia el partido de Carles Puigdemont no han cesado en los ... último días, Alberto Núñez Feijóo se resiste a dar el primer paso para cortejar a los independentistas y conseguir los votos que le faltarían para desalojar a Pedro Sánchez del Gobierno y convocar elecciones. El líder de la oposición se ha escudado siempre en que no va a dar el paso sin contar con los apoyos suficientes porque insuflaría oxígeno al presidente, con ventilación asistida tras perder el apoyo parlamentario de los postconvergentes. «El tiempo me ha dado la razón. Llevamos un año hablando de una moción de censura y, visto lo visto, es evidente que hemos acertado no habiéndola presentado», corroboró este jueves a su salida de un acto en Toledo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Fran era una persona con una profundidad impresionante y un corazón bondadoso»
  2. 2

    Seis heridos en el tercer incendio en los garajes de El Alisal: «Estamos destrozados y tenemos miedo»
  3. 3

    Daniel, un piragüista de Campoo de Yuso que «murió haciendo lo que más le gustaba»
  4. 4

    Los alcaldes, contrarios a un tren a Bilbao que afecta a viviendas, infraestructuras y patrimonio
  5. 5

    Nestlé renueva su compromiso con Cantabria en el 120 cumpleaños de su planta en La Penilla
  6. 6

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  7. 7 El Banco de Sangre de Cantabria llama a donar a las personas del grupo 0- ante las bajas reservas
  8. 8 El Ayuntamiento de Torrelavega alerta de una estafa en la que falsos policías piden dinero para una revista municipal
  9. 9

    Alto Campoo inaugura la temporada este viernes con cinco pistas abiertas
  10. 10 Hallan en una vivienda de Alicante el cadáver de una mujer apuñalada y el de un hombre ahorcado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Feijóo recrimina a Sánchez haber perdido «la dignidad» por «implorar» a Junts

Feijóo recrimina a Sánchez haber perdido «la dignidad» por «implorar» a Junts