Feijóo emplaza a Mazón a dar todas las «respuestas necesarias» sobre su paradero el 29-O

A punto de cumplirse un año de la tragedia que acabó con la vida de 229 personas en la Comunidad Valenciana, continúa sin conocerse con ... precisión qué hizo Carlos Mazón la fatídica tarde del 29 de octubre. Las últimas revelaciones apuntan a que el presidente de la Generalitat acompañó a la periodista Maribel Vilaplana al párking tras su comida en El Ventorro el día de la catástrofe. Según el testimonio de la propia periodista, que no ha sido desmentido por el Ejecutivo valenciano, la salida del restaurante se produjo entre las 18.30 y las 18.45 horas. «Se tendrán que dar todas las respuestas que sean necesarias y asumir en la comisión de investigación en las Cortes Valencianas y en la comisión de investigación en el Senado todas las preguntas que se puedan formular, y eso lo tendrá que responder el señor Mazón», aseveró este martes el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El mandatario autonómico deberá comparecer también en la comisión puesta en marcha por la izquierda en el Congreso el próximo 17 de noviembre. El foro similar que activó el PP en el Senado todavía no tiene fecha para la citación de Mazón. «Tendrá que explicar todas y cada una de las preguntas que le hagan», insistió Feijóo a preguntas de los periodistas a la salida de un acto en Madrid. No obstante, aseguró que él está «mucho más preocupado por respetar a las víctimas y a sus familiares», así como «por la reconstrucción».

El líder del PP coincidirá este miércoles por la tarde con Mazón en el funeral de Estado en recuerdo de las víctimas de la dana, que se celebrará en Valencia y que presidirán los Reyes en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Un acto al que acudirá también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no acudió en diciembre al funeral por las víctimas organizado por el Arzobispado de Valencia. Entonces Moncloa arguyó motivos de agenda y el Ejecutivo estuvo representado por María Jesús Montero, vicepresidenta primera, y los ministros Ángel Víctor Torres y Diana Morant, junto a Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

En ese funeral sí estuvo la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien este lunes reivindicó que el Gobierno de la Comunidad Valenciana «está en la recuperación» y aseguró que cualquier decisión sobre la fiscalización de las acciones de Mazón el día de la tragedia «se tiene que ver de aquí al final de la legislatura». Una recuperación en la que, advirtió, «no cuenta con la ayuda de la administración general del Estado, del Gobierno, que sólo está al cálculo político».