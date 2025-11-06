El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. EFE

Feijóo ironiza tras el anuncio de Junts: «¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?»

Los populares creen que la legislatura está «acabada» y vuelven a reclamar elecciones anticipadas

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:33

Comenta

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ironizado con el anuncio de Junts de que va a bloquear la legislatura presentando enmiendas a ... la totalidad a 25 leyes. «¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?», ha escrito Feijóo en la red social X.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Feijóo propone en Santander que los autónomos también puedan trabajar por cuenta ajena
  2. 2

    Cartes cobrará este año por el Parque Mágico de la Navidad
  3. 3

    Los familiares de un enfermo en paliativos podrán encadenar permisos y cuidarle durante meses
  4. 4

    Condenan al juez de vigilancia penitenciaria de Cantabria a devolver 82.341 euros
  5. 5 Detenido por circular por Hazas con una pistola en el maletero y 33 gramos de cocaína encima
  6. 6 El sur desata los primeros incendios
  7. 7

    Merkamueble desaparece tras menos de tres años en Santander y da paso a Mueblex
  8. 8

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  9. 9

    La Night City Trail celebra su décimo aniversario en Torrelavega y alcanza el récord de los 2.500 inscritos
  10. 10

    La poda anual de Santander comienza en el Paseo de Menéndez Pelayo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Feijóo ironiza tras el anuncio de Junts: «¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?»

Feijóo ironiza tras el anuncio de Junts: «¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?»