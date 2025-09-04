El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijóo, durante una visita a una escuela infantil en Guadalajara. PP

Feijóo promete la gratuidad de la educación de entre 0 y 3 años

El líder del PP critica a Sánchez por no haber cumplido con esta medida que anunció en 2019

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:53

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido que como presidente del Gobierno, la Educación Infantil en el periodo de 0 a 3 ... años será gratuita con un sistema de cofinanciación del 50% entre las comunidades y el Estado. Feijóo ha recordado que Galicia fue, durante su presidencia, la primera comunidad en poner en marcha esta gratuidad. «Eso es lo que practico y si me comprometo lo cumplo», ha afirmado el líder de la oposición, que ha planteado esta medida como un «compromiso personal».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Agua del grifo gratis. Servicio tres euros» en un restaurante de Noja
  2. 2

    Una reyerta entre dos bandos, armados con «varas enormes», alarma al vecindario en El Alisal
  3. 3 Consulta a qué hora pasa La Vuelta este jueves por tu pueblo
  4. 4

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  5. 5

    Un incendio en una habitación de Valdecilla de madrugada deja un herido con quemaduras graves
  6. 6

    Ryanair elimina las rutas de París, Milán, Viena y Roma en el Seve Ballesteros
  7. 7

    Una etapa íntegra por Cantabria
  8. 8

    Las algas invasoras cubren de nuevo las playas de Noja
  9. 9

    El Gobierno de Cantabria responde con el anuncio de tres nuevos destinos para 2026
  10. 10

    La playa de Galizano huele a aguas fecales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Feijóo promete la gratuidad de la educación de entre 0 y 3 años

Feijóo promete la gratuidad de la educación de entre 0 y 3 años