Moreno, Feijóo y otros dirigentes del PP, en el acto de Alhaurín el Grande (Málaga). EP

Feijóo promete sacar del Ministerio de Transportes a «tuiteros y puteros»

El líder del PP centraliza en el departamento de Óscar Puente sus críticas contra un Gobierno que «ha secuestrado la democracia»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:03

Los retrasos del AVE como metáfora de la situación de España y el Ministerio de Transportes como diana contra un Gobierno que «tiene miedo». El ... presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha centrado este viernes sus críticas al presidente Pedro Sánchez en el departamento de Óscar Puente, del que ha prometido echar a «tuiteros y puteros» para sustituirlos «por gestores públicos» y de esta forma acabar con los «fallos» del tren de alta velocidad.

