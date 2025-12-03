El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Feijóo interviene en el el congreso de la SUP. Efe

Feijóo propone extender la prisión permanente revisable a violadores reincidentes y depredadores sexuales

El líder del PP propone que la violencia machista sea competencia del Ministerio del Interior

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:19

Alberto Núñez Feijóo se comprometió este jueves a extender la prisión permanente revisable a violadores reincidentes y depredadores sexuales y a que la violencia machista ... pase a depender del Ministerio del Interior. Lo hizo durante su intervención en el XIII Congreso Nacional del Sindicato Unificado de Policía, que se celebra en Toledo y en el que anuncióademás diez compromisos prioritarios para combatir la inseguridad, que incluyen una estrategia integral, la aprobación de la ley de multirreincidencia, la persecución de quienes capten a jóvenes para delinquir o el desbloqueo de la ley antiokupación. «Si los delitos de violaciones han subido un 217 % en los últimos años y si uno de cada cuatro violadores es reincidentes, este debate debemos de plantearlo», defendió.

