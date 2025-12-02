El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijóo, acompañado de Aznar y Rajoy el pasado julio en el congreso nacional del PP. Efe

Feijóo reunirá el 10 y 11 de enero a sus parlamentarios para marcar el paso al Gobierno

La XVIII Unión Interparlamentaria servirá para «concertar políticas e identificar prioridades legislativas» con las que los populares puedan ser «más eficaces» ante la recta final de la legislatura

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:35

Comenta

Alberto Núñez Feijóo pretende comenzar el 2026 con fuerza. El líder del PP va a convocar los días 10 y 11 de enero a los ... diputados, senadores y europarlamentarios del partido en la XXVIII Unión Interparlamentaria para marcar el ritmo al Gobierno y al PSOE asediados por los casos de corrupción, según ha podido saber este periódico. Génova prepara ya la cita aunque falta por cerrar la ciudad donde se celebrará la reunión. La última interparlamentaria tuvo como escenario Sevilla el pasado marzo, en vísperas del tercer aniversario del congreso nacional celebrado en la misma ciudad que aupó al político gallego a la presidencia de la formación tras la convulsa crisis interna que se llevó por delante a Pablo Casado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece Federico Cobo San Miguel, CEO de Cisternas Cobo, a los 69 años de edad
  2. 2

    Dolor en la despedida de Pau, Borja y Álex
  3. 3 Encuentran muerto al piragüista desaparecido en el pantano del Ebro
  4. 4

    «Fran era una persona con una profundidad impresionante y un corazón bondadoso»
  5. 5

    Un nuevo incendio en los garajes de El Alisal pone en alerta a los vecinos: «Tenemos miedo»
  6. 6 El Icass quita las competencias a una funcionaria por el «peligro» de perder 7 millones en subvenciones
  7. 7 Cantabria, en alerta por tormentas y olas de hasta cinco metros
  8. 8

    Fallece un hombre de 58 años tras despeñarse su vehículo en Los Tojos
  9. 9

    Las primeras investigaciones apuntan a un exceso de velocidad en el accidente mortal de Cabezón de la Sal
  10. 10

    El marido de la teniente de alcalde de Limpias demanda al Ayuntamiento por un plan urbanístico paralizado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Feijóo reunirá el 10 y 11 de enero a sus parlamentarios para marcar el paso al Gobierno

Feijóo reunirá el 10 y 11 de enero a sus parlamentarios para marcar el paso al Gobierno