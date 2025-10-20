El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El fiscal general, Álvaro García Ortiz.

El fiscal general desoye una nueva llamada a que se aparte y consuma 15 nombramientos

La AF, mayoritaria en la carrera, y la APIF trasladan sin éxito en el Consejo Fiscal su petición para que García Ortiz renuncie a dos semanas del juicio

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Lunes, 20 de octubre 2025, 17:57

Comenta

La anómala situación que atraviesa la Fiscalía General del Estado, con su máximo responsable a dos semanas de sentarse en el banquillo del Tribunal ... Supremo acusado de haber filtrado información confidencial del novio de Isabel Díaz Ayuso, imputado a su vez por fraude tributario, ha derivado este lunes en un nuevo requerimiento a Álvaro García Ortiz para que se aparte de sus funciones a fin de no condicionar con su procesamiento a la institución que encabeza. Ha sido en el marco del Consejo Fiscal y de la mano de los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en el órgano y en la carrera, y del de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). García Ortiz ha desoído esta última apelación y ha procedido a consumar 15 nombramientos en distintos tribunales que estaban pendientes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La revolución de los estadios del fútbol español
  2. 2

    Cantabria concede mil permisos en terreno rústico en dos años con la nueva Ley del Suelo
  3. 3

    «El Gobierno ha hecho lo contrario a ayudarnos y aun así hemos sobrevivido»
  4. 4

    Peñacastillo y Nueva Montaña estrenarán más de 400 pisos en los próximos meses
  5. 5

    El Gobierno regional suspende durante dos semanas todas las concentraciones de animales por el avance de la dermatosis nodular
  6. 6

    La educación cántabra afronta una semana de huelga docente
  7. 7

    La investigación de un castillo medieval brinda hallazgos aún más antiguos en Iguña
  8. 8

    San Lucas de nuevo abarrotado en Hoznayo
  9. 9

    Adif aprueba el proyecto del soterramiento y licitará las obras entre «finales de año y principios de 2026»
  10. 10

    El Sardinero llama a su revitalización

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El fiscal general desoye una nueva llamada a que se aparte y consuma 15 nombramientos

El fiscal general desoye una nueva llamada a que se aparte y consuma 15 nombramientos