Álvaro García-Ortiz, fiscal general del Estado EFE

El Supremo juzgará al fiscal general entre el 3 y 13 de noviembre

La Sala de lo Penal, que cita a 40 testigos para la vista oral, reserva seis sesiones de mañana y tarde para enjuiciar a García Ortiz por la filtración de los datos del novio de Ayuso

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:40

Seis días en sesiones de mañana y tarde. El Supremo ha señalado entre el 3 y el 13 de noviembre el juicio al fiscal ... general del Estado por revelación de secretos, por supuestamente haber participado en las maniobras en marzo de 2024 para filtrar un correo electrónico que el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, había enviado al fiscal del caso que se seguía contra él. En ese controvertido mail (fechado el 7 de febrero 2024), el abogado Carlos Neira reconocía que su cliente había cometido un doble fraude fiscal, al tiempo que se avenía a llegar a un pacto con el Ministerio Público.

