La Fiscalía pide que no se expulse al PSOE como acusación en el caso de los sobres de Ferraz El Ministerio Público hace ahora una cerrada defensa de la acusación popular y subraya que ningún cargo actual del partido está imputado

La Fiscalía ve totalmente compatible que el PSOE siga siendo acusación popular en la pieza separada recién abierta por el juez de la Audiencia Nacional ... Ismael Moreno para investigar precisamente los pagos opacos en el seno de la dirección de esta formación a José Luis Ábalos y a Koldo García y aclarar qué hay de cierto en la confesión de la empresaria Carmen Pano de que llevó 90.000 euros a la sede Ferraz en sendas bolsas.

El Ministerio Público, en un informe al que ha tenido acceso este periódico, por tanto pide que al juez del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional que rechace la petición del resto de acusaciones de este procedimiento -encabezadas por el PP- para expulsar al Partido Socialista de este sumario, al entender que el PSOE «no puede ejercer la acusación popular quien está siendo objeto de investigación en la misma causa» . Es más -sostenían los populares y el resto de personaciones- que su presencia en el caso es «incompatible» con la figura de la acusación popular y «podría afectar a la imparcialidad y al buen desarrollo del proceso penal». .

