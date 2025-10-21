El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Efe

La Generalitat presiona a Montero para que ceda con la financiación singular de Cataluña

El Govern admite que sin un acuerdo sobre financiación no tendrá presupuestos

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 21 de octubre 2025, 16:41

Comenta

La negociación para dotar a Cataluña de una financiación singular podría estar entrando en su última fase. Las conversaciones se producen a tres bandas, entre ... el Gobierno central, el catalán y Esquerra Republicana y están en juego los Presupuestos del Estado y los de la Generalitat. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dio este lunes a entender que podría haber un acuerdo pronto, mientras ERC habló de avances en alguno de los puntos importantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adif aprueba el proyecto del soterramiento y licitará las obras entre «finales de año y principios de 2026»
  2. 2

    Una llamada de auxilio desde Vietnam
  3. 3 Dos heridos graves y seis leves en un choque frontal entre un coche y un autobús en Castro Urdiales
  4. 4

    Correos ya no entrega cartas a los vecinos de Santander que no han actualizado el nombre de su calle
  5. 5 Quesos, música y bebidas artesanas, este fin de semana en la plaza Alfonso XIII
  6. 6

    Ganadería «blinda» Cantabria y suspende todas las ferias ante la nueva enfermedad de las vacas
  7. 7

    Cantabria concede mil permisos en terreno rústico en dos años con la nueva Ley del Suelo
  8. 8

    Adif, Consejería y Camargo firman el convenio que permitirá iniciar la cubrición de vías en 2028
  9. 9

    CC OO desmiente a Agustín Molleda: «Trajeron hechas las bases del concurso»
  10. 10

    «El Gobierno ha hecho lo contrario a ayudarnos y aun así hemos sobrevivido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Generalitat presiona a Montero para que ceda con la financiación singular de Cataluña

La Generalitat presiona a Montero para que ceda con la financiación singular de Cataluña