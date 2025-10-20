El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero EFE

Montero sigue sin concretar su propuesta de financiación para Cataluña y aboga por más diálogo con Junts

ERC admite avances en la negociación con el Gobierno sobre la cifra extra que el Estado deberá inyectar anualmente al nuevo modelo para que ninguna autonomía pierda recursos

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:41

Comenta

El Gobierno siente la presión de los grupos independentistas, pero sigue sin dar pistas sobre cómo será su propuesta de financiación para Cataluña, la ... pieza clave que puede allanar la negociación de los Presupuestos de 2026, al menos con ERC, porque las exigencias de Junts van por otros derroteros. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sigue haciendo equilibrios. De un lado, para no enfadar demasiado a Esquerra, y de otro, para no perjudicar a su propia candidatura a la Junta de Andalucía. Desde Barcelona, ha asegurado este lunes que presentará «lo antes posible» una propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó días atrás ante una representación del empresariado catalán su intención de presentar su propuesta antes de final de año.

