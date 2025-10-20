El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El líder de JxCat, Carles Puigdemont (i), en la permanente del partido en Waterloo (Bélgica) en septiembre. EFE

Puigdemont llama a cerrar filas en Junts ante el auge de la ultra Aliança Catalana

Los posconvergentes buscan la cohesión interna antes de decidir sobre si rompen o no con Pedro Sánchez en las próximas semanas

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:15

Comenta

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, llamó el domingo a los mandos de su partido y a las bases a cerrar filas ante el ... auge de la extrema derecha nacionalista, representada por Aliança Catalana. Hace tiempo que hay sectores en la formación juntera que le piden que confronte a Sílvia Orriols, a la que sigue sin citar, pero esta vez se refirió a la extrema derecha independentista en términos de opción «cortoplacista» más propia de algunas «modas» pasajeras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La revolución de los estadios del fútbol español
  2. 2

    Peñacastillo y Nueva Montaña estrenarán más de 400 pisos en los próximos meses
  3. 3

    La Cuadrona espera su transformación
  4. 4

    El 5% de los trabajadores de Cantabria aglutina el 40% de las bajas por incapacidad temporal
  5. 5

    Ojos de salmón con queso crema
  6. 6

    San Lucas de nuevo abarrotado en Hoznayo
  7. 7

    «El centro de datos Altamira requeriría la mitad de la energía que produce una nuclear»
  8. 8

    Cuatro encapuchados asaltan el Louvre por un balcón y roban joyas de la Corona francesa
  9. 9

    Cantabria crece menos que España pese a sus buenos datos de empleo, turismo y construcción
  10. 10 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Puigdemont llama a cerrar filas en Junts ante el auge de la ultra Aliança Catalana

Puigdemont llama a cerrar filas en Junts ante el auge de la ultra Aliança Catalana