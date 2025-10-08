Junts avisa de que su alianza con el PSOE llega «a su fin»

Junts per Catalunya ha aprovechado este miércoles el debate de política general de Cataluña, en el Parlament, para lanzar un aviso a Pedro Sánchez. Dos ... años después del acuerdo de Bruselas, suscrito entre el PSOE y Junts y que permitió el voto favorable de los de Puigdemont a la investidura de Pedro Sánchez, los junteros han vuelto a amenazar al presidente del Gobierno con romper la alianza.

La formación nacionalista considera que los socialistas no están cumpliendo lo pactado y se prepara para tomar una decisión en las próximas semanas sobre el futuro de la legislatura española. El portavoz de Junts, Albert Batet, ha sido explícito en su intervención en el debate. «Hace falta un punto de inflexión y espero que sean consecuentes en las votaciones de este jueves», ha advertido. Junts exige al PSC alinearse con sus propuestas de resolución en lo que hace referencia al acuerdo de Bruselas, en el apoyo a un concierto económico y en el reconocimiento de un conflicto político. «Si el camino de la negociación llega a su fin, nosotros buscaremos otra vía», ha advertido.

Junts, según Batet, no está satisfecho con el balance de los dos años del acuerdo de Bruselas. Días atrás, encalló la delegación de las competencias sobre inmigración para la Generalitat, pactadas entre el PSOE y los postconvergentes. La reclamación de que el catalán sea reconocido como un idioma oficial de la UE no avanza pues necesita el aval unánime de todos los miembros de la UE, con la oposición sobre todo de Alemania. Estas dos eran las dos principales reclamaciones de Junts, junto a la amnistía de Carles Puigdemont, que está aún pendiente de las resoluciones del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la UE.

El cuarto elemento que exige Junts es un concierto económico. Los postconvergentes forzarán a los socialistas a avalar su propuesta de resolución sobre el cupo catalán y sobre el preámbulo del acuerdo de Bruselas.

La cuestión de la financiación es clave en la relación de los socialistas con los independentistas. Junts pone ya este asunto sobre la mesa en su negociación con el PSOE y ERC lo sitúa como el elemento clave para sentarse a hablar sobre Presupuestos, del Estado y de la Generalitat. El portavoz de Esquerra en el Parlament, Josep Maria Jové, ha advertido al presidente de la Generalitat de que se le «acaba el tiempo». «Está en tiempo de descuento», le ha avisado. Su gobierno no tiene Presupuestos, le ha recordado. «Si una nueva financiación», en la línea con el concierto, ha insistido, «no nos sentaremos a negociar unos presupuestos, ni en Cataluña ni en Madrid», ha asegurado.