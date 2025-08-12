El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una trabajadora de Cruz da la mano a un menor llegado en un cayuco a El Hierro. EP

Gijón acoge a los diez primeros migrantes trasladados desde Canarias

Los adolescentes, de 16 y 17 años, serán tutelados por el Gobierno del Principado de Asturias a través de la ONG ACCEM

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 12 de agosto 2025, 09:17

Gijón acogerá a los diez primeros menores migrantes, nueve malienses y un senegalés, trasladados desde Canarias hasta la península. Los adolescentes, de 16 y 17 ... años, serán tutelados por el Gobierno del Principado de Asturias a través de la ONG ACCEM, una asociación de acompañamiento a personas con riesgo de exclusión social, según ha adelantado ABC. El Ministerio de Migraciones no había querido desvelar el destino de este primer grupo para «salvaguardar» la intimidad de los menores.

