El Gobierno admite que el embargo total de material militar a Israel es complicado

Lo importante no es si efectivamente se materializa un embargo total de armas y material militar a Israel; lo importante es el mensaje que ... se lanza al Gobierno de Benjamin Netanyahu ante la violación del derecho internacional y humanitario en Gaza. Eso es, 'grosso modo' lo que defendió en los pasillos del Congreso la ministra de Defensa, Margarita Robles, un día después de que el PSOE apoyara la toma en consideración de una proposición de ley encaminada a hacer prácticamente automática la suspensión de todos los contratos que mantiene España con la industria militar del Estado judío.

Que el ala socialista del Ejecutivo tenía serias reticencias hacía esa norma, impulsada por Sumar, Podemos y el BNG, era ya conocido porque el Ministerio de Economía había emitido el lunes un informe que cuestionaba su pertinencia. Y que lo que buscaba el PSOE con el 'sí' a la tramitación era, fundamentalmente, fijar posición política en un momento especialmente delicado, cuando el bloqueo israelí a la entrada de alimentos en la Franja ha hecho saltar todas las alarmas de la comunidad internacional, también. Pero las palabras de Robles lo ratifican y avivan las dudas de que el texto vaya a acabar efectivamente publicado en el BOE.

La ministra de Defensa hizo hincapié en que España no compra ya armas a Israel pero, aunque trató de quitarle hierro, admitió que «puede haber algunas licencias (no estrictamente de armas) que pueden estarse utilizando y que se utilizaban en programas muy anteriores al 7 de octubre» . Y añadió: «Lo verdaderamente importante es que no podemos permanecer callados ante lo que está ocurriendo en Gaza». Fuentes de su departamento añaden que hay que ser honestos y no generar falsas expectativas. «Hay que distinguir lo político de asuntos técnicos puntuales», avisan. «No es tan sencillo».